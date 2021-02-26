Скончался ростовский журналист Евгений Серов

Ростовский журналист Евгений Серов скончался в возрасте 82 лет. О кончине известного на Дону мастера пера стало известно 2 марта.Он родился 23 октября 1938 года на Дальнем Востоке в городе Иман (прим.: в настоящее время - Дальнереченск), но детство и юность провел в донской столице. Евгений Серов окончил филологический факультет Ростовского государственного университета (ЮФУ), а свою творческую деятельность начал еще во время службы в армии. Регулярно публиковался на страницах дивизионной газеты «Гвардеец». Позже он стал спортивным журналистом, обозревателем газеты «Футбольный курьер» и журнала «Олимпийский вестник Юга России». Работе в «Советском спорте» журналист посвятил 21 год своей жизни.Евгений Серов возглавлял пресс-службы футбольного клуба «Ростсельмаш», гандбольных клубов «Источник» и «Ростов-Дон», баскетбольного клуба «Ростов-Дон». Благодаря его репортажам подробности, порой уникальные, множество событий, происходивших на аренах Советского Союза, России и мира, узнавала многомиллионная аудитория болельщиков, поколение за поколением. Евгений Серов являлся многократным победителем и лауреатом профессиональных журналистских конкурсов, автором многочисленных публикаций о спорте в столичной и местной прессе. А также он стал автором книги о ростовском борце и тренере «Юрий Зайец». К 80-летнему юбилею журналиста опубликовали его истории из репортерского блокнота - «Тысяча и один репортаж».Евгений Серов был удостоен таких наград, как памятный знак «Георгий Жуков» Международного общественного фонда «Командарм», медалей Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы», «За доблестный труд», «Ветеран труда».