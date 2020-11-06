Отбывающий наказание ростовский журналист умер в колонии Оренбургской области

Ростовский журналист скончался в ИК-9 Оренбургской области. Новость о смерти Александра Толмачева 9 ноября разместил в своем аккаунте в «Одноклассниках» журналист Сергей Азаров.- Трагическую новость сообщила сестра Толмачева, Нина Михайловна Петренко, одному из друзей и сослуживцев брата, - рассказал журналист. - Больше ничего написать не могу, потому что просто не получается в это поверить.Сообщается, что Толмачеву оставалось полтора года до окончания срока 9-летнего заключения. Причины его скоропостижной смерти остаются неизвестными.Александр Толмачев являлся ростовским издателем и главным редактором газеты «Уполномочен заявить» и журнала «PRO Ростов». Его задержали в 2011 году, спустя некоторое время признали виновным в вымогательствах, совершенных в Новочеркасске и Ростове-на-Дону.