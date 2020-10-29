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Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области

Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области
В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. По сообщению управления ГО и ЧС со ссылкой на Росгидромет, в период с 31 октября по 2 ноября на территории региона пройдут сильные ливни в сочетании с грозой и шквалистым ветром с порывами до 20 метров в секунду.

Вечером 31 октября и в ночь на 1 ноября в Приазовье и Таганрогском заливе скорость ветра будет достигать 25 метров в секунду. Уровень в устье Дона повысится до 80-100 сантиметров, без достижения опасных явлений.

Дончанам рекомендуют оставаться дома и ограничить пребывание детей на улице. Также не стоит парковать машины под деревьями и оставлять там же коляски, а во время грозы лучше отключить все электроприборы.

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