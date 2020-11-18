Шквалистый ветер согнал воду с Дона

Сильный восточный ветер согнал воду с Дона. Фотографии обмелевшей реки появились в Сети 20 ноября.В Ростовской области шквалистый ветер бушует уже неделю. Согласно прогнозу Ростовского гидрометцента, стихия в ближайшие дни не утихнет, а направление изменит лишь к 23 ноября. В пятницу сила порывов восточного ветра достигнет 18 метров в секунду. Позже его скорость может усилиться местами до 18 метров в секунду. Скорее всего, снижение уровня Дона продолжится.Жители Ростовской области начинают негодовать.- Ежедневно реку выдувает до середины, - написали дончане в социальных сетях. - Если Дон обмельчает, как Темерник, мы останемся без воды.Нагляднее всего сильное обмеление заметно на фоне опор моста.