Школьники из Ростова примут участие во Всемирной олимпиаде «Великая Победа»

Фото: администрация Ростова-на-Дону

Школьники из Ростова смогут поучаствовать во Всемирной школьной олимпиаде «Великая Победа». Дети и подростки от 10 до 18 лет смогут показать свои знания о Великой Отечественной войне.Для выхода в финал соревнований необходимо пройти три тура. Первый этап начнется с 25 февраля и продлится до 21 марта. Там ребята должны будут ответить на вопросы, посвященные героям, их подвигам. Также будут вопросы по ключевым сражениям и важным датам Великой Отечественной войны.Второй этап начнется 24 марта и продлится до 11 апреля. Там школьникам нужно будет создать видеовизитку. А в финальном туре в Москве предстоит выполнить творческое задание.– Важность знаний о Великой Отечественной войне сегодня невозможно переоценить. Уверен, что наши школьники и студенты примут самое активное участие в олимпиаде, которая способствует патриотическому воспитанию молодежи, сохранению исторической памяти о великих подвигах нашего народа, – отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.Победители получат приглашение на парад Победы на Красной площади. Финалисты и победители, а также призеры отдельного творческого тура получат памятные призы и подарки.