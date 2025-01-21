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Школьники из Ростова примут участие во Всемирной олимпиаде «Великая Победа»

Школьники из Ростова примут участие во Всемирной олимпиаде «Великая Победа»
Школьники из Ростова смогут поучаствовать во Всемирной школьной олимпиаде «Великая Победа». Дети и подростки от 10 до 18 лет смогут показать свои знания о Великой Отечественной войне.

Для выхода в финал соревнований необходимо пройти три тура. Первый этап начнется с 25 февраля и продлится до 21 марта. Там ребята должны будут ответить на вопросы, посвященные героям, их подвигам. Также будут вопросы по ключевым сражениям и важным датам Великой Отечественной войны.

Второй этап начнется 24 марта и продлится до 11 апреля. Там школьникам нужно будет создать видеовизитку. А в финальном туре в Москве предстоит выполнить творческое задание.

– Важность знаний о Великой Отечественной войне сегодня невозможно переоценить. Уверен, что наши школьники и студенты примут самое активное участие в олимпиаде, которая способствует патриотическому воспитанию молодежи, сохранению исторической памяти о великих подвигах нашего народа, – отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Победители получат приглашение на парад Победы на Красной площади. Финалисты и победители, а также призеры отдельного творческого тура получат памятные призы и подарки.
Фото: администрация Ростова-на-Дону
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