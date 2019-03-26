Школьники ДНР смогут пройти тестирование ЕГЭ в Ростовской области



Школьники из Донецкой Народной Республики смогут принять участие в тестировании ЕГЭ на территории Ростовской области. Для них будут подготовлены пункты сдачи в Таганроге и Матвеевом Кургане.



По словам заместителя министра образования и науки ДНР Андрея Удовенко, детям будет очень удобно пройти тестирование в донском регионе. Республика обеспечит школьников необходимым транспортом и сопровождением.



В министерстве добавили, что для участников ЕГЭ русский язык остается обязательным. Интересно, что более половины школьников ДНР, которые принимают участие в едином госэкзамене, выбрали математику. Следом по популярности идут история и обществознание.



Стоит отметить, что результаты ЕГЭ школьников непризнанной республики будут считаться вступительными в российские высшие учебные учреждения.