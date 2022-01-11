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Северное водохранилище отремонтируют спустя год после порыва на дамбе

Северное водохранилище отремонтируют спустя год после порыва на дамбе
Спустя почти полгода после порыва на дамбе приступили к капитальному ремонту нижней части Северного водохранилища. Соответствующий документ опубликован на сайте государственных закупок.

По условиям контракта подрядчик займется заменой ржавого оборудования, отремонтирует стены водобойного колодца и очистит забитые щебнем водосборные трубы. Все это обойдется в 23,8 миллиона рублей городского бюджета.

Единственным откликнувшимся исполнителем оказалось ООО «Регионинвест». Ростовская организация зарегистрирована в феврале 2021 года и не имеет опыта в исполнении госконтрактов. Дебютом деятельности компании станет капремонт, который нужно сделать за несколько месяцев. 21 апреля объект уже должен быть сдан.

Северное водохранилище - известное место в донской столице. Однако весной 2021 года оно буквально «взорвало» интернет. Утром 25 марта в низовой части Северного водохранилища случился порыв дамбы. Уровень воды в тот день снизился на 1,5 метра, а 26-го числа ее осталось по щиколотку. На следующий день к водоему начали стекаться местные жители. Десятки ростовчан с ведрами, сачками и мешками массово вылавливали рыбу. Массовая рыбалка закончилась административными и даже уголовными делами.

В Минприроды Ростовской области тогда сообщили, что основной причиной ЧП стали непогода и упавшее на затвор крупное бревно, которое застряло в ГТС (гидротехническом сооружении). Однако, судя по экспертизам из проектной документации, это могло случиться из-за некачественного обслуживания. Механизмы находятся в нерабочем состоянии. Затворы длительное время не поднимались, поэтому проржавели. В них появились отверстия, пропускающие воду.
Фото: соцсети.
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