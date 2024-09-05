Фото: ростов ру

С 9 сентября у электрички Таганрог — Ростов появится новая остановка. Об этом сообщается на сайте Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.Поезд № 6519 сделает остановку на станции Морской Чулек. Отправление из Таганрога будет происходить согласно обычному расписанию — в 7:05. На станции Синявская график движения поезда сдвинется на минуту вперед. В донскую столицу поезд прибудет в 8:36.Поезд № 6074 отправится из Ростова в приморский город со станции в 6:58. В 7:56 он прибудет на остановку Морской Чулек. В 8:48 пассажиры доедут на конечную станцию.