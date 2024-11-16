С 18 ноября ожидаются перебои с телерадиовещанием в Ростовской области

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В Ростовской области вновь возможны перебои с теле- и радиовещанием. Соответствующая информация опубликована на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).С 18 по 22 ноября в период с 10:35 до 17:00 перебои в работе телевидения и радио ожидаются на территории Конезавода имени Буденного в Сальском районе.19 ноября с 11:00 до 17:00 сигнал может быть потерян в Миллерово. А 21 ноября с 11:00 до 17:00 возможные помехи в вещании ожидаются в поселке Войково Тарасовского района.Компания объяснила, что причина - проведение профилактических и других технических работ.