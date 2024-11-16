Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

С 18 ноября ожидаются перебои с телерадиовещанием в Ростовской области

С 18 ноября ожидаются перебои с телерадиовещанием в Ростовской области
В Ростовской области вновь возможны перебои с теле- и радиовещанием. Соответствующая информация опубликована на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

С 18 по 22 ноября в период с 10:35 до 17:00 перебои в работе телевидения и радио ожидаются на территории Конезавода имени Буденного в Сальском районе.

19 ноября с 11:00 до 17:00 сигнал может быть потерян в Миллерово. А 21 ноября с 11:00 до 17:00 возможные помехи в вещании ожидаются в поселке Войково Тарасовского района.

Компания объяснила, что причина - проведение профилактических и других технических работ.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.