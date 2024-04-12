С 15 апреля в Ростове станет меньше автобусов, трамваев и троллейбусов

Фото: Rostov.ru.

В Ростове с 15 апреля уменьшится количество общественного транспорта. Об этом стало известно 11 апреля.На маршрут № 18 (микрорайон Суворовский — площадь Карла Маркса) будут выходить по 16 автобусов в будние дни и по 13 — в выходные. На маршруты № 1 и № 27 (Суворовский — Центральный рынок) — по 10 в будни, по 8 — в выходные. Аналогичная ситуация будет на маррутах № 10 (Суворовский — ГПЗ-10) и № 66 (Стартовая — Александровка).Автобусов маршрута № 25 (ГПЗ-10 — Верхний Темерник) и № 29 (СТ «Утро» — главный автовокзал) останется по 12 штук в будни и по 10 — в выходные.Как сообщили в Ростовском городском транспорте, причина изменений связана с переходом на летний режим работы. То же самое касается и электротранспорта — трамваев и троллейбусов.