Донской арбитражный суд оштрафовал 12 перевозчиков за несоблюдение условий контрактов

Фото: Дондей

В картотеке арбитражного суда появилась информация о том, что департамент транспорта Ростова-на-Дону через суд взыскал штрафы с 12 транспортных компаний.Департамент транспорта Ростова-на-Дону инициировал судебные разбирательства против более чем десятка компаний, занимающихся перевозкой пассажиров. В список ответчиков вошли такие предприятия, как «Трансэкспорт», «Автотранспортное предприятие № 5», «Дон-авто», Федченко Р. И., «Легионавтотран», «Янтарь-1», «Южная транспортная компания», «Ростовская транспортная компания», «Муниципальная транспортная компания», «Карат» и «Экспресс».Основанием для обращения в суд стало несоблюдение условий муниципальных контрактов.В середине августа суд вынес решение по иску департамента, частично удовлетворив его и наложив штрафы на нескольких перевозчиков. Самый крупный штраф, составляющий 554 тысячи рублей, предстоит выплатить МТК «Ростовпассажиртрансу». Транспортная компания обслуживает маршруты под номерами 4, 4а, 6, 6а, 8, 16, 16а, 20, 34, 34а, 39, 57, 71, 94 и 96.С 1 января по 31 марта 2025 года не были выполнены муниципальные контракты на регулярные перевозки по регулируемым тарифам. Дептранс подал иск о компенсации в размере 1,8 миллиона рублей. Суд удовлетворил требование частично.Отметим, что ростовчане часто жалуются на качество общественного транспорта и его нерегулярность.