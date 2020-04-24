В Ростовской области стрижи впали в спячку из-за холодов

Несмотря на то, что за окном — конец апреля, стабильно тёплая погода в Ростовской области ещё не установилась. Потепление приходит буквально на пару дней, а затем на регион обрушивается шквалистый ветер, небо затягивают тучи, а ночью и утром и вовсе случаются заморозки. Из-за низкой температуры под угрозой оказался будущий урожай — у озимых, яровых и ранних зернобобовых повреждён листовой аппарат, у плодовых — цветки и бутоны.Однако не только растения страдают из-за холодов. Аномальная погода влияет и на птиц. Обычно в середине весны просыпаются насекомые, которые очень кстати становятся кормом для насекомоядных крылатых — ласточек и стрижей. Если же на улице стоит холодная погода, жуки и мушки не покидают свои убежища, и птицы остаются без пропитания. Ласточки, которые по вечерам вылетают на охоту, буквально начинают в воздухе борьбу за редких насекомых.От недостатка корма также страдают стрижи. Однако, как оказалось, этот вид научился приспосабливаться к холоду и малому количеству пищи.Учёный также отметил, что из-за холодов на юге задержались соловьи и иволги. Они, так сказать, нутром чуют, что в Ростовской области держится низкая температура, поэтому решили подольше оставаться в тёплых краях.Рамиз Савицкий добавил:- Как только вы встретите соловья или иволгу, знайте, что в регион уже окончательно пришло тепло.