Ростовский СКА обыграл ставропольский «Динамо»

Календарный год ростовчане начали неудачно – два поражения на старте. И вот наконец-то одержана первая победа в официальной игре. В первом круге ставропольчане победили в Ростове-на-Дону - 2:1. Теперь же «красно-синие» взяли реванш.С самого начала дончане завладели преимуществом и играли первым номером. На 16-й минуте наконец был открыт счет. Успех принес нехитрый навес в штрафную, где Иван Донсков остался почти никем не прикрытый и нанес точный удар головой – 0:1. Динамовцы постарались отодвинуть игру от своих ворот и даже создавали кое-какие моменты, однако ростовчане все равно смотрелись интереснее и острее.Во втором тайме гости успех развили. На 65-й минуте СКА после простейшего аута в центральной зоне в два паса прошел половину поля и создал голевой момент. На ударной позиции оказался Филипп Кондрюков, который хладнокровно разобрался в ближнем бою с голкипером соперника – 0:2. За 15 минут до конца игры «Динамо» выжал гол из своих немногочисленных моментов и обострил интригу. Мяч залетел в ворота гостей после рикошета от защитника – 1:2. Однако уже через несколько минут Иван Захаров снял все вопросы, поразив ворота соперника после подачи с углового. Итог встречи – победа ростовского СКА - 3:1.Свой следующий матч подопечные Дениса Попова проведут 24 марта на своем поле против ФК «Махачкала» (9-е место). В турнирной таблице первой группы Первенства ПФЛ СКА поднялся на 4-е место из 17 команд (34 очка), но остальные команды лидирующей группы еще не провели свои матчи.