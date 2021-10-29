Ростовчанка Ирина Безрукова поделилась рецептом запечённой стерляди

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Известная уроженка Ростова-на-Дону Ирина Безрукова поделилась рецептом запеченной стерляди. Пост она опубликовала у себя в микроблоге. По словам артистки, рыба с помидорами, сыром, грибами и картофелем в один приём пищи нашим организмом практически не усваивается, поэтому предложила блюдо, которое очень просто готовить.Ингредиенты:Стерлядь - 1 штука (вес неважен)Тимьян - 4-5 веточекРозмарин - 4-5 веточекСоль - 2 ч ложкиПергаментная бумага или фольга - 1 лист.Способ приготовления:1. Самый важный момент в приготовлении любой рыбы - это её чистка. Рыбу промываете, чистите от чешуи и внутренностей, удаляете жабры. Затем ещё раз хорошо её промываете.2. В освободившееся место укладываете травы.3. Перекладываете рыбу на лист пергамента/фольги и посыпаете морской солью с двух сторон.4. Заворачиваете стрелять в лист пергамента/фольги и отправляете в духовку.Выпекать при 180 градусах, примерно 20-25 минут (время зависит от размера рыбы).Ирина Безрукова - советская и российская актриса, общественный деятель и тифлокомментатор высшей категории. Она родилась в Ростове-на-Дону. В 23 года Ирина окончила училище искусств по специальности «Актриса театра и кино». За свою карьеру сыграла в более 250 спектаклях, а в 1991-2001 гг. проявила себя как телеведущая. Дончанка - член Общественной палаты Московской области. В 2020 году Ирина Безрукова получила премию «Человек года».