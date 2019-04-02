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Ростовчанин украл с прилавка кошелёк, забытый покупательницей

Ростовчанин украл с прилавка кошелёк, забытый покупательницей
Житель Ростова украл в магазине кошелёк, который забыла покупательница.

Женщина обратилась в полицию и заявила, что в одном из супермаркетов у неё украли бумажник с банковскими картами и деньгами.

В торговой точке полицейские опросили очевидцев и изучили записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что ростовчанка забыла кошелёк на прилавке. Находившийся рядом мужчина нашёл его и передал на кассу. Но через время он вернулся в магазин и сказал, что кошелёк забыла его мама.
- Сотрудники продуктового магазина отдали кошелек не тому владельцу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Деньги, находящиеся в кошельке, мужчина потратил, а потом в соседнем магазине расплатился банковской картой.

Сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей. Личность мужчины установлена. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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