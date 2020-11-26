Ростов и Новошахтинск - лидеры на Дону по числу новых заболевших коронавирусом

Больше всего новых инфицированных на Дону выявлено в Ростове и Новошахтинске. Об этом сообщает областное правительство.За день в регионе заболели 320 человек. Из них 113 - в Ростове и 13 - в Новошахтинске. Среди лидеров также Таганрог (12) и Каменск-Шахтинский (11). По десять новых случаев заражения зафиксировали в Волгодонске, Сальском и Аксайском районах, по девять - в Новочеркасске и Шолоховском районе. Еще по восемь случаев зарегистрировали в Миллеровском, Верхнедонском и Белокалитвинском районах. По семь - в Неклиновском районе, а также в Шахтах. В Кагальницком районе, Батайске и Гуково выявлены по шесть новых заболевших. От одного до пяти случаев заражения зафиксировали еще в 23 населенных пунктах.За все время пандемии коронавирусом заболели на Дону 39 343 человека, а умерли 1 296 пациентов.