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Реконструкция первого дня Великой Отечественной войны пройдёт в Кумже 

Реконструкция первого дня Великой Отечественной войны пройдёт в Кумже 
В этнокомплексе «Кумжа» Ростовской области пройдёт реконструкция первого дня Великой Отечественной войны. Мероприятие состоится 22 июня в 10 часов. 

В постановке примут участие реконструкторы из Ростова, Таганрога, Краснодара и даже Республики Адыгея. Декорацией для представления станет сама деревенька. Зрители смогут воочию увидеть, каково это, когда война приходит на порог, и мирная жизнь простых людей превращается в ад. 

Члены клуба «Донской рубеж» своими силами подготовили постановку. Участники сами искали и шили костюмы, чтобы приобщить жителей донского региона к истории родного края. 

В 12 часов Кумженской роще состоится торжественное возложение цветов к мемориалу.
Реконструкция первого дня Великой Отечественной войны пройдёт в Кумже 
Фото: Артём Клыгин

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