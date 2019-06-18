Реконструкция первого дня Великой Отечественной войны пройдёт в Кумже



В этнокомплексе «Кумжа» Ростовской области пройдёт реконструкция первого дня Великой Отечественной войны. Мероприятие состоится 22 июня в 10 часов.



В постановке примут участие реконструкторы из Ростова, Таганрога, Краснодара и даже Республики Адыгея. Декорацией для представления станет сама деревенька. Зрители смогут воочию увидеть, каково это, когда война приходит на порог, и мирная жизнь простых людей превращается в ад.



Члены клуба «Донской рубеж» своими силами подготовили постановку. Участники сами искали и шили костюмы, чтобы приобщить жителей донского региона к истории родного края.



В 12 часов Кумженской роще состоится торжественное возложение цветов к мемориалу.



Фото: Артём Клыгин