Представители власти и ростовчане участвуют в главной пасхальной службе

Десятки ростовчан и представители власти собрались на главную пасхальную службу в соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Литургию проводит митрополит Меркурий.Среди присутствующих - глава Ростовской области Юрий Слюсарь, мэр Ростова Александр Скрябин, председатель городской Думы Лидия Новосельцева и председатель Заксобрания области Александр Ищенко. Горожане пришли семьями, многие ставят свечи и молятся вместе со священниками.- Я каждый год прихожу в собор на Пасху. Сама пеку куличи, крашу яйца. В этом году они получились особенными. Всех с праздником Пасхи, - поделилась жительница Шахт Ирина Петрова.Освящение куличей продолжится в течение всего воскресенья.