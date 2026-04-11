Представители власти и ростовчане участвуют в главной пасхальной службе

Десятки ростовчан и представители власти собрались на главную пасхальную службу в соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Литургию проводит митрополит Меркурий.

Среди присутствующих - глава Ростовской области Юрий Слюсарь, мэр Ростова Александр Скрябин, председатель городской Думы Лидия Новосельцева и председатель Заксобрания области Александр Ищенко. Горожане пришли семьями, многие ставят свечи и молятся вместе со священниками.

- Я каждый год прихожу в собор на Пасху. Сама пеку куличи, крашу яйца. В этом году они получились особенными. Всех с праздником Пасхи, - поделилась жительница Шахт Ирина Петрова.

Освящение куличей продолжится в течение всего воскресенья.
Фото:Ростов ру
