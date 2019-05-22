Правоохранители задержали заместителя руководителя УФНС по Ростовской области





В Ростове задержана заместитель руководителя Управления федеральной налоговой службы по Ростовской области 44-летняя Ирина Александрова.



Правоохранители нагрянули на работу к Александровой 24 мая, сообщает DonDay. Накануне в её кабинете и дома прошли обыски. В настоящее время Александрова ждёт отправления в суд для избрания ей меры пресечения.



Известно, что Ирина Александрова трудится в налоговых органах с 1996 года. Карьеру начала в должности старшего государственного налогового инспектора отдела налогообложения доходов от внешнеэкономической деятельности.



С 2005 года она работает с крупнейшими налогоплательщиками. В 2012 году назначена заместителем руководителя УФНС России по Ростовской области.



Имеет знаки отличия «Отличник Министерства Российской Федерации по налогам и сборам» и «Почетный работник ФНС России».



Добавим, что отец госслужащей - бывший руководитель УФНС по Ростовской области Юрий Зерщиков.



Отметим, что в Ростове участились громкие аресты чиновников. Так, на днях был задержан заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергей Сидаш. Он подозревается в превышении должностных полномочий. Во время обыска в доме Сидаша нашли коллекцию дорогих часов и портретов чиновника в золотых рамах.



21 мая Ленинский районный суд Ростова заключил Сергея Сидаша под стражу сроком на два месяца.



Ещё ранее был задержан министр строительства Ростовской области Николай Безуглов.

По предварительным данным, аресты Сидаша и Безуглова связаны с махинациями во время строительства «Ростов-Арены».