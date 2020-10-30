Под наблюдением из-за коронавируса находятся 17 603 жителя Ростовской области

У 17 603 жителей Ростовской области подозревают коронавирус. Об этом сообщает правительство региона.По состоянию на 31 октября в минувшие сутки количество дончан с подозрением на новую инфекцию выросло на 218 человек. Вероятно, они контактировали с инфицированными и теперь пребывают на самоизоляции по месту жительства. За все время пандемии были обследованы без малого 107 тысяч жителей Дона. Снято наблюдение со свыше 89 тысяч.Напомним, на территории Ростовской области зафиксировано 30 618 случае заражения COVID-19. За последний день положительный тест на коронавирус получили еще 313 человек. Не перенесли инфекцию 833 дончанина. За прошедшие 24 часа жертвами вируса стали 13 заболевших.