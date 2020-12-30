По факту обнаружения трупов семьи в Сальске возбуждено уголовное дело

По факту обнаружение тел четырех человек в Сальске возбуждено уголовное дело. Расследование проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение смерти двум и более лицам».По версии следствия, трагедия случилась 3 января. В одном из частных домов были обнаружены тела 12-летнего мальчика и 13-летней девочки и двух взрослых. На момент осмотра в помещениях присутствовал запах газа.Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, в ходе расследования уголовного дела следователями будут назначены и проведены необходимые экспертизы, а также иные следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершённому преступлению.