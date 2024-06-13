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В Ростовской области сосед застрелил маму и дочку в доме при ребенке

В Ростовской области сосед застрелил маму и дочку в доме при ребенке
Выяснились подробности двойного убийства в Волгодонском районе Ростовской области. Пожилой мужчина из-за конфликта застрелил из ружья соседку и ее дочь.

Жуткая трагедия случилась вечером 11 июня в хуторе Степном. Сосед пришел к женщине поговорить и взял с собой ружье. В этот момент в доме находились ее дочь и 13-летняя внучка. Мужчина ругался, что их собака забежала к нему во двор. Однако словестно решить конфликт не удалось, и тогда он достал ружье.

Пенсионер выстрелил в двух женщин. Услышав громкие выстрелы, девочка успела спастись. Она убежала к соседям.

После случившегося мужчина вернулся домой и покончил с собой.

Как сообщает Donday со ссылкой на собственный источник, с оставшимся в живых ребенком работают психологи. У 13-летней девочки остался папа. В момент убийства он был на работе.
Фото: Rostov.ru
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