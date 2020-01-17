Пенсионер в Ростовской области вырезает из дерева этнические маски



Со стен квартиры Меньшовых в Батайске на гостей смотрят африканские аборигены, казаки, русские мужики и даже пираты. Эти уникальные изделия вырезал из дерева хозяин дома Александр Александрович, который скоро отпразднует своё 69-летие.



Мужчина вместе с супругой Татьяной переехал в Ростовскую область только полтора года назад. До этого они порядка 18 лет жили в Пятигорске.



- Мы оба родились и выросли в Пензенской области. Муж был военнослужащим, я работала массажистом. Знаете, обычно в другие города переводят военных, а нас перевели в другой город из-за меня, - вспоминает Татьяна Васильевна. - Я отдыхала в санатории в Железноводске, туда часто наши работники ездили. В это время в здравницу приехал один генерал. Так как все массажисты были в отпуске, начальник санатория попросил меня поработать с гостем. Я ему помогла. Потом генерал спросил, не хотим ли мы жить на Кавказе. Я в шутку ответила: «Да никто и не предлагал». Так мы переехали в Пятигорск.



У пары Меньшовых - два сына. Оба, когда выросли, уехали от родителей: один — в Краснодар, другой — в Батайск. Когда Татьяна и Александр вышли на пенсию, они решили переехать к одному из сыновей.



Меньшов работал плотником и практически всю жизнь увлекается резьбой по дереву.



– Лет с 20 я занимаюсь своим хобби. Всему учился сам. Видел картинки в книгах, по телевизору, то, что нравилось, стал повторять. Покупал стамески, но мне не нравилось их качество. Тогда стал делать инструменты сам.



Отпуск проводили в деревне у тёщи. Там была кузница, и Александр сам быстро научился делать инструменты. Брал в пункте приёма металла стальные части от сельскохозяйственной техники. Их переплавлял и начинал ковать. Этими стамесками мастер пользуется до сих пор.







Первым изделием Александра стала дубовая разделочная доска для супруги. Ею долго пользовались по прямому назначению. Затем повесили на стену для красоты.







Во время службы в армии Меньшов организовал небольшую выставку работ и «заразил» своим хобби нескольких сослуживцев. Некоторые из них по сей день вырезают из древа.



Сейчас квартира супружеской пары чем-то напоминает выставочный зал. В кухне целый уголок завешан уникальными изделиями. Здесь — резные миски, набор из декоративных вилок, ложек, топорика и лопатки. Ручки приборов выполнены в виде мужика с балалайкой, женщины с кувшином, девушки с длинной косой и парня в лаптях.







Большая часть работ сделана из цельного куска древесины. Например, бородатый дедушка, сидящий верхом на бочке с брагой. Его Александр вырезал из очень толстого куска липы. Это дерево — основной материал для работы. Липа очень податливая, но при этом не трескается. Изделие будет многие годы сохранять свой изначальный вид.







– Липа не подходит для строительства, поэтому, если с лесоповала привезли такую древесину, её либо используют, чтобы на неё класть «полезные» доски, либо попросту сжигают. На лесопилке я всегда брал нужный мне материал за сущие копейки.



Помимо кухонной утвари, мастер создаёт этнические интерьерные маски: индейцев, представителей африканских племён, жителей Востока, животных и даже одного беззубого казака. Некоторые сделаны из красного дерева.







Когда Александр придумывает, что именно хочет сделать, он подбирает подходящую древесину. Для резьбы нужно использовать только сухое дерево, которое пролежало около полугода. Свежий материал нельзя пускать в работу, ведь когда он начнёт сохнуть, изделие треснет. Затем мастер наносит рисунок карандашом.



Вначале вырезаются крупные детали — основа, потом уже Александр работает над мелкими.



– Я не люблю оставлять пустое место на изделии. Когда оно полностью забито резьбой, смотрится намного красивее.







После некоторые заготовки, которым мастер хочет придать цвет, он покрывает морилкой. Когда она высыхает, Меньшов с помощью мелкой наждачки зачищает выпуклости — морилка стирается, и на предмете создаётся эффект теней.







Следующий этап — покрытие лаком. Всего нужно нанести несколько слоёв, каждый следует после высыхания отшлифовать наждачкой.



Вместе с другими изделиями Александр показал и сделанную им картину (как он сам говорит — хулиганскую). Много лет назад он вырезал двух пиратов, перед которыми на бочке с надписью «Ром» танцует девушка. Мастер со смехом вспоминает, как придумал сделать одного из пиратов с костылём вместо ноги. У обоих за поясами — пистолеты. Вдалеке бандитов ждёт лодка, нос которой оформлен в виде какого-то чудища.







Так как Татьяна и Александр только недавно переехали, у мужчины в последние полтора года пока не было времени продолжить заниматься своим увлечением. Сейчас уже почти все вопросы улажены, и скоро он сможет закончить профиль индейца, который будет носить на голове яркие перья, а также ёмкость в виде птицы, в которой супруга будет хранить необходимые в хозяйстве вещи.



