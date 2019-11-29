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Снег с дождём ждут ростовчан в первую неделю декабря

Снег с дождём ждут ростовчан в первую неделю декабря
Первая рабочая неделя декабря в донской столице станет по-зимнему холодной и пасмурной. По информации Ростовского гидрометцетра, осадки ожидаются только один раз.

В понедельник, 2 декабря, температура будет около нуля. К вечеру она опустится до -1...-2 градусов. На небе обещают тучи с небольшими прояснениями.

Осадки прогнозируются целый день 3 декабря. С утра в городе будет дождь, который к вечеру сменится снегом. Термометр днём покажет +1...+3, вечером — 0...+1. Так как к ночи температура опустится, скорее всего, к утру следующего дня на дорогах образуется гололёд.

В среду столбики градусников не поднимутся выше отметки 0. Вечером она сползёт до -1...-2. В течение дня будет пасмурно.

Тучи затянут небо и в четверг, 5 декабря. Температура будет держаться на уровне 0...+1.

Самым тёплым днём станет пятница. Днём прогнозируется +4...+5, вечером похолодает на пару градусов.

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