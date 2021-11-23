Оформлением Ростова к Новому году займется ИП из Волгоградской области
Оформлением Ростова к Новому 2022 году займется подрядчик из Волгоградской области. Об этом стало известно 25 ноября.
Как сообщал Rostov.ru, госзакупка на украшение города к ежегодному празднику состояла из двух частей. Сначала на портале закупок появился контракт на 7,2 миллиона рублей. За эту сумму исполнителю необходимо установить баннеры, растяжки и флаговые композиции, панно, фонари, световые консоли в виде елочных шаров, гирлянды, а также многое другое. Этим займется небольшая компания, зарегистрированная в хуторе Обуховка Азовского района. По данным сайта list-org, предприятие ООО «Резон-А» производит строительные металлические конструкции, изделия из них.
Через несколько дней на сайте госзакупок появился еще один документ - на 19 миллионов рублей. За эту сумму подрядчик установит у Покровского сквера световые композиции в виде елочных игрушек и слов «С Новым годом!». На пересечении проспекта Университетского и улицы Большой Садовой - несколько каркасов в виде подарков, а у бывшего кинотеатра «Ростов» - световую стену замка с башнями и нескольких героев мультфильма «Смешарики». Площадь Советов украсит композиция из трех оленей, которые объединены в арку. Рядом со зданием Дворца творчества детей и молодежи расположатся несколько световых каркасов в виде замков в облаках.
На предложение откликнулся подрядчик из Волгоградской области - ИП Денис Андрианов. По информации rusprofile, предприятие появилось в сентябре 2020 года. За это время Андрианов заключил три контракта на сайте госзакупок. Два из них - с местными организациями, а один - с учреждением из Магаданской области. Однако все предыдущие заявки не превышали 3,5 миллиона рублей. Подрядчику предстоит немало работы по созданию праздничной атмосферы в донской столице. Город нужно украсить к 17 декабря, а демонтировать новогодние декорации - за неделю с 24 по 31 января.
Очевидно, в этом году власти Ростова решили не скупиться на празднике. Помимо 26 миллионов рублей на оформление улиц, площадей и общественных пространств, из бюджета направят еще два миллиона рублей на открытие елки. В эту сумму входит установка светового, звукового и видеооборудования, а также экранов. Судя по документам контракта, открытие елки планируют в 9 часов 28 декабря. О правилах и самой возможности посещения массового мероприятия в условиях пандемии COVID-19 пока ничего не известно.