Сумма на оформление Ростова к Новому году увеличилась до 26 миллионов рублей
Сумма на оформление Ростова к Новому году увеличилась на 19 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте государственных закупок 16 ноября.
Согласно документу, у Покровского сквера появятся световые композиции в виде елочных игрушек и слов «С Новым годом». На пересечении проспекта Университетского и улицы Большой Садовой - несколько каркасов в виде подарков, а у бывшего кинотеатра «Ростов» установят световую стену замка с башнями и нескольких героев мультфильма «Смешарики». Площадь Советов украсит композиция из трех оленей, которые объединены в арку. Рядом со зданием Дворца творчества детей и молодежи расположатся несколько световых каркасов в виде замков, стоящих на облаках.
Декорации простоят больше месяца. Подрядчик демонтирует их только после 24 января.
Помимо этого, к концу декабря по всему городу установят баннеры, растяжки и флаговые композиции, панно, фонари, световые консоли в виде елочных шаров, гирлянды, а также многое другое. На это власти выделили уже около 7,2 миллиона рублей. Общая сумма бюджета, который планируют потратить на оформление города, составляет более 26 миллионов рублей.
Подрядчик станет известен 24 ноября. До этого времени все желающие могут подавать заявки на участие в конкурсе по украшению Ростова.