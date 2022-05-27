Новых зараженных COVID-19 нашли в 24 муниципалитетах Дона
Новых заболевших коронавирусом обнаружили в 24 муниципалитетах Дона. За последние 24 часа инфекция подтвердилась у 106 жителей Ростовской области.
Первое место по ежесуточному приросту досталось Ростову. В городе – плюс 34 инфицированных. Вторую строчку занимает Таганрог, где 12 инфицированных. Третья позиция – у Белокалитвинского района, где восемь новых пациентов.
Стоит отметить, что ежесуточный прирост в области не превышает 200 человек. Стабильная ситуация позволила властям региона отменить часть ограничений.