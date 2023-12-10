На Западном в Ростове 12 декабря отключат воду

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В Западном жилом массиве Ростова 12 декабря отключат водоснабжение. Его не будет весь день - с 09:00 до полуночи.С неудобствами столкнутся люди, проживающие в границах: улица Судостроительная – улица Кузнечная – улица Международная – Нижний Железнодорожный проезд.Всем, кого коснется отключение, рекомендуется сформировать запасы жидкости. Они могут пригодиться для бытовых целей.Как сообщили в АО «Ростовводоканал», водоснабжение будет прекращено из-за реконструкции водопровода на улице Портовой.