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На Западном в Ростове 12 декабря отключат воду

На Западном в Ростове 12 декабря отключат воду
В Западном жилом массиве Ростова 12 декабря отключат водоснабжение. Его не будет весь день - с 09:00 до полуночи.

С неудобствами столкнутся люди, проживающие в границах: улица Судостроительная – улица Кузнечная – улица Международная – Нижний Железнодорожный проезд.

Всем, кого коснется отключение, рекомендуется сформировать запасы жидкости. Они могут пригодиться для бытовых целей.

Как сообщили в АО «Ростовводоканал», водоснабжение будет прекращено из-за реконструкции водопровода на улице Портовой.
Фото: DonDay.ru
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