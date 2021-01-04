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На одной из дорог Ростова образовалась огромная яма: видео

На одной из дорог Ростова образовалась огромная яма: видео
Из-за проливного дождя 8 января на одной из дорог Ростова смыло асфальт. Вода унесла куски тротуара, что стало причиной появления огромной ямы на улице Всесоюзной, 132.

Стенки углубления стали слишком острыми, из-за чего машины при поездке задевают их колесами. В результате более у более пяти автомобилей пробило шины. Известно, что у двух легковушек полностью слетели покрышки.

Собираются ли коммунальные службы ремонтировать дорогу в этом участке – неизвестно. Любой автомобилист рискует потратить дополнительные средства и время на смену шин, после поездки по улице Всесоюзной.

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