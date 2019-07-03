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На набережной в Ростове пройдёт парусная регата и демонстрация транспортного флота

На набережной в Ростове пройдёт парусная регата и демонстрация транспортного флота
Фото: yachtcaptains.ru
В Ростове отметят День работников морского и речного флота. Праздничные мероприятия будут проходить в течение двух дней на городской набережной.

В субботу, 6 июля, в 15 часов будет дан старт парусной регате. В соревнования приму участие спортсмены Федерации парусного спорта и воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 8. Регата продлится до 16:30.

С 17:30 до 18:05 состоится праздничное прохождение транспортного флота по акватории Ростовского порта в вечернюю разводку железнодорожного моста. Наблюдать за кораблями можно будет с городской набережной, а также со смотровых площадок у памятника адмиралу Ф.Ф. Ушакову и на улице Седова.

В это же время пройдёт возложение цветов к памятнику-мемориалу «Водникам Дона всех поколений» и награждение победителей парусной регаты на Аллее Славы.

На 18:30 – 19:30 запланировано показательно-демонстрационное выступление скоростных судов.

С 19 до 21 часа у светомузыкального фонтана (переулок Семашко) пройдёт концерт. В программе творческие номера, выступление кавер-группы «Пападон», музыкальные конкурсы и викторины с розыгрышем призов.

В воскресенье, 7 июля, здесь же пройдёт концертная программа с участием коллектива «Радиокидс». Завершится концерт дискотекой.

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