Сломавшийся автобус спровоцировал пробку на Малиновского в Ростове

Фото: rasfokus.ru

В Ростове на улице Малиновского около полудня образовалась огромная пробка. Как пояснили в ГИБДД Ростовской области, причиной затора стал сломавшийся автобус.Транспорт обломался в районе моста. Дорога ведёт на выезд из города, поэтому за короткое время в направлении Таганрога образовался большой затор.Согласно сервису «Яндекс. Пробки», автомобилисты стоят от проспекта Стачки. Протяжённость пробки составила более трёх километров.Добавим, что плюс к случившемуся на улице Малиновского продолжается строительство путепровода. И без подобного рода инцидентов движение здесь зачастую затруднено. Протяженность реконструируемого объекта составляет более 1,7 километра. Из них 240 метров - сам путепровод, около 1,5 километра - автодорога. После завершения работ мост будет расширен до шести полос движения. Завершить строительство планируется в конце 2021 года.