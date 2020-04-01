На фоне режима самоизоляции донские коммунальщики не могут быстро добраться до мест аварий

Представители коммунальных служб Ростова-на-Дону пожаловались на то, что не могут быстро доехать до мест аварий. С таким обращением выступил гендиректор «Ростовэнерго» Дмитрий Акопян во время совещания об организации работы управляющих и ресурсоснабжающих организаций в период ограничений по коронавирусу.Он сообщил, что сотрудники коммунальных служб во всех районах Ростовской области сталкиваются с тем, что главы администраций долго согласовывают ремонтно-восстановительные работы.Также работники пожаловались на то, что по дороге их по несколько раз останавливают сотрудники ДПС и полиции для того, чтобы узнать, куда и с какой целью они едут. Это также мешает быстро приехать на место аварии. Дмитрий Акопян попросил губернатора дать соответствующим ведомствам указания способствовать коммунальщикам вести работы в нормальном режиме.