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В Ростовской области продают шахту за 150 млн рублей

В Ростовской области продают шахту за 150 млн рублей
В Ростовской области за 150 миллионов рублей продают шахту. На продажу выставили шахту №37/40 в городе Зверево Красносулинского района.

Информация о продаже опубликована на популярном сайте объявлений. Зaпac антрацита составляет 14 миллионов тонн. Правда сейчас она не функционирует - объект нaхoдится на консервации, проект расконсервации шахты выполнен на 90%.

Добавим, что шахта не работает с 2008 года. За несколько лет до закрытия в шахте произошла трагедия - в одном из забоев обрушилась кровля. В результате погибли двое рабочих, еще один пострадал.
Фото с сайта объявления.
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