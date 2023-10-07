Фото с сайта объявления.

В Ростовской области за 150 миллионов рублей продают шахту. На продажу выставили шахту №37/40 в городе Зверево Красносулинского района.Информация о продаже опубликована на популярном сайте объявлений. Зaпac антрацита составляет 14 миллионов тонн. Правда сейчас она не функционирует - объект нaхoдится на консервации, проект расконсервации шахты выполнен на 90%.Добавим, что шахта не работает с 2008 года. За несколько лет до закрытия в шахте произошла трагедия - в одном из забоев обрушилась кровля. В результате погибли двое рабочих, еще один пострадал.