В Ростовской области в тепличном комплексе обнаружили опасного паразита

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В тепличном хозяйстве близ хутора Дорожного Ростовской области обнаружили вредоносного насекомого. В результате на территории свыше 1,4 гектара в Аксайском районе был введен фитосанитарный карантин.В период действия особого режима вывоз и продажа растений-хозяев и почвы с карантинной территории допустимы только при отсутствии в них вредителя. Использование сельскохозяйственного инвентаря, транспортных средств и рабочей одежды, контактировавших с очагом заражения, строго запрещено.Стоит напомнить, что западный цветочный трипс представляет собой серьезную опасность для растительности, будучи переносчиком различных вирусных заболеваний. Этот паразит способен поражать более 300 видов растений, относящихся к разным ботаническим группам. Наиболее восприимчивыми к нему являются хризантемы, розы, герберы, цинерарии, гипсофилы и огурцы.Ранее, в апреле, на территории 28,8 гектара в Неклиновском районе был введен карантин из-за аналогичной проблемы. Кроме того, в начале мая в Ростовской области трипсы были обнаружены на складе временного хранения срезанных цветов, прибывших из Нидерландов.