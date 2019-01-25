На Дону с водонасосной станции украли дорогостоящее оборудование



Фото: Vodakanazer.ru



В Ростовской области с насосной станции украли дорогостоящее оборудование. Кража произошла в Мартыновском районе в начале января.



Двое местных жителей сломали замок металлической двери и пробрались внутрь. Из помещения они вытащили агрегат стоимостью более 120 тысяч рублей. Оборудование они разобрали на мелкие детали и сдали на металлолом.

- 26-летнего и 27-летнего сообщников задержали 25 января, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Сейчас оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.