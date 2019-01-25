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На Дону с водонасосной станции украли дорогостоящее оборудование

На Дону с водонасосной станции украли дорогостоящее оборудование
Фото: Vodakanazer.ru

В Ростовской области с насосной станции украли дорогостоящее оборудование. Кража произошла в Мартыновском районе в начале января.

Двое местных жителей сломали замок металлической двери и пробрались внутрь. Из помещения они вытащили агрегат стоимостью более 120 тысяч рублей. Оборудование они разобрали на мелкие детали и сдали на металлолом.
- 26-летнего и 27-летнего сообщников задержали 25 января, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Сейчас оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.

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