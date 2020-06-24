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На Дону продолжает снижаться коэффициент распространения коронавируса

На Дону продолжает снижаться коэффициент распространения коронавируса

В Ростовской области сохраняется тенденция снижения коэффициента распространения коронавируса (Rt).

По данным правительства региона, показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 219. Коэффициент распространения инфекции в пятницу, 26 июня, составил 0,9. За истекшую рабочую неделю это самый низкий показатель. В предыдущие сутки он был равен 0,92. Во вторник и среду Rt держался на уровне 0,97.

Напомним, от показателя Rt зависит переход к новому этапу снятия ограничений. Так, накануне руководитель Роспотребнадзора Ростовской области – главный санитарный врач Евгений Ковалев сообщил, что для открытия в регионе кафе, пляжей и других общественных мест необходимо, чтобы коэффициент был не выше 0,5. Кроме того, показатель тестирования населения должен составлять не менее 110 на 100 тысяч человек.

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