На Дону продолжает снижаться коэффициент распространения коронавируса
В Ростовской области сохраняется тенденция снижения коэффициента распространения коронавируса (Rt).
По данным правительства региона, показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 219. Коэффициент распространения инфекции в пятницу, 26 июня, составил 0,9. За истекшую рабочую неделю это самый низкий показатель. В предыдущие сутки он был равен 0,92. Во вторник и среду Rt держался на уровне 0,97.
Напомним, от показателя Rt зависит переход к новому этапу снятия ограничений. Так, накануне руководитель Роспотребнадзора Ростовской области – главный санитарный врач Евгений Ковалев сообщил, что для открытия в регионе кафе, пляжей и других общественных мест необходимо, чтобы коэффициент был не выше 0,5. Кроме того, показатель тестирования населения должен составлять не менее 110 на 100 тысяч человек.