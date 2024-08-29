На Ростов обрушилась мощная магнитная буря 29 августа
На Ростов 29 августа обрушилась мощная магнитная буря. Об этом сообщили синоптики Лаборатории солнечной астрономии.
По последним данным, геомагнитный шторм начался еще 28 августа около 03:00. По силе удары достигли уровня G2. На следующий день буря продолжилась. Синоптики зафиксировали удары уровня G1.
Жители в этот день легко могут почувствовать недомогание и общую слабость. Кроме того, у метеозависимых людей будут наблюдаться головные боли. Чтобы улучшить состояние здоровья, следует отказать от физических и умственных нагрузок.