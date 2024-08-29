На Ростов обрушилась мощная магнитная буря 29 августа

Фото: Rostov.ru

На Ростов 29 августа обрушилась мощная магнитная буря. Об этом сообщили синоптики Лаборатории солнечной астрономии.По последним данным, геомагнитный шторм начался еще 28 августа около 03:00. По силе удары достигли уровня G2. На следующий день буря продолжилась. Синоптики зафиксировали удары уровня G1.Жители в этот день легко могут почувствовать недомогание и общую слабость. Кроме того, у метеозависимых людей будут наблюдаться головные боли. Чтобы улучшить состояние здоровья, следует отказать от физических и умственных нагрузок.