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«Молодежка» «Ростова» арендовала нападающего «Зенита»

«Молодежка» «Ростова» арендовала нападающего «Зенита»

«Молодежка» «Ростова» арендовала нападающего «Зенита» до конца сезона. Об этом сообщили в пресс-службе донского клуба 26 июля.

Кирилл Щетинин был на сборах вместе с ростовской командой, и теперь 19-летний спортсмен начнет выступать за нее. За плечами у юного футболиста – 32 матча за «сине-белых», в которых он успел забить четыре гола и сделать девять результативных передач. Воспитывался Щетинин в московском «Локомотиве».

Как сообщает портал Transfermarkt.ru, стоимость игрока в 2021 году составила 175 тысяч евро. В 2020 году эта цифра была на 25 тысяч евро больше.

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