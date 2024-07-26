Министерство обороны РФ отчиталось о работе ПВО над Ростовской областью
Министерство обороны РФ подтвердило атаку беспилотников на Ростовскую область минувшей ночью. Дроны уничтожили в небе над регионом 26 июля около 00:30. Всего засекли и перехватили четыре цели в воздухе.
Взрывы раздались недалеко от донской столицы. Сильнее всего их было слышно в Мясниковском районе, Таганроге и на окраине Ростова. По словам местных жителей, они подскочили с постелей от оглушительного грохота. В домах тряслись стены, дребезжали окна и посуда.
— Обломки беспилотника упали, и начался пожар, — добавляют жители села Несветай Мясниковского района.
В ГУ МЧС региона происшествие пока не прокомментировали.
В ту же ночь ПВО сбила еще два дрона над Курской областью.