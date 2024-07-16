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Появилось видео взрыва беспилотника в небе над Ростовской областью

Появилось видео взрыва беспилотника в небе над Ростовской областью
В ночь на 16 июля в Ростовской области отразили очередную массовую атаку беспилотников. Один из дронов взорвался в небе над регионом, что попало на видео.

Взрывы прогремели около 4:00 утра. Жители Каменского, Белокалитвинского и Миллеровского районов услышали мощные удары. Губернатор Василий Голубев сообщил, что на Ростовскую область было совершено нападение с использованием девяти беспилотников.

Видео, на котором запечатлён момент взрыва одного из дронов, опубликовал портал DonDay.ru. Кадры были сняты очевидцами из Каменского района. На видео видно, как в небе взрывается беспилотный летательный аппарат. После поражения дрон загорелся, а его обломки упали на землю. К счастью, в результате этого инцидента никто не пострадал.

Напомним, что ранее из-за атак беспилотников произошел пожар на нефтебазе в Азове и на трансформаторе в Родионово-Несветайском районе. К счастью, удалось избежать жертв.

Фото: Дондей
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