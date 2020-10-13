Метеорологи зафиксировали сильную засуху в Ростовской области

В донском регионе метеорологи зафиксировали сильную засуху. Из-за дефицита осадков в области сохраняется пятый уровень чрезвычайной пожароопасности. Именно это могло стать причиной лесных ландшафтных пожаров на Дону.Как сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в Ростовской области выпало всего 2 миллиметра осадков в период с сентября до первой декады октября. Метеоролог отметил, что уникальность ситуации в чрезвычайной пожароопасности региона - это необычное явление для осенних месяцев.О том, чем такая уникальная ситуация угрожает сельскохозяйственным комплексам, специалисты выяснят позже.Из-за засухи случились десятки пожаров в Ростовской области. Самый масштабный из них был в начале октября. Горели 327 гектаров Цимлянского лесничества. Огонь удалось ликвидировать лишь на третьи сутки.Также засуха и сильные порывы ветра стали причиной пылевой бури в донском регионе. Двое суток ураганный ветер вперемешку с частицами земли заполонял воздух. Буря снесла крыши и ограждения, повалила множество деревьев, которые обрывали электропровода и преграждали дорогу. Кроме того, упавшее дерево раздавило двух человек. На трассах из-за плохой видимости замедлилось движение транспорта и образовались пробки. Дон обмелел, а реку Маныч и вовсе сдуло ветром.Так как в ближайшую неделю существенных осадков не ожидается, сильная засуха может продлиться до ноября.