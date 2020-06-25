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Мертвым нашли пропавшего 79-летнего пенсионера из Ростовской области

Мертвым нашли пропавшего 79-летнего пенсионера из Ростовской области
Пропавшего 79-летнего жителя Ростовской области нашли мертвым. О местонахождении Александра Ченцова не было информации неделю.

Известно, что мужчина пропал 19 июня в Чертковском районе. Родные забеспокоились, куда мог пропасть пожилой мужчина и объявила его в розыск. К поиску подключились и волонтеры.

Неделю Александра Ченцова искали в районе и за его пределами. Днем 27 июня стало известно, что его нашли мертвым.

Обстоятельства смерти дончанина неизвестны.

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