Жители Ворошиловского и Октябрьского районов Ростова остались без воды
В Ростове 6 декабря произошло массовое отключение холодной воды. От коммуникации были отрезаны жители Ворошиловского и Октябрьского районов.
Из-за коммунальной аварии краны пересохли в домах, которые расположены в границах: бульвар Комарова — проспект Космонавтов.
Также из-за прорыва трубы с неудобствами столкнулись люди, проживающие в границах: улица Вавилова — улица Инженерная — улица Тракторная.
— Восстановить водоснабжение планируется 6 декабря до 18:00, — сообщили в городском департаменте ЖКХ.