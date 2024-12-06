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Жители Ворошиловского и Октябрьского районов Ростова остались без воды

Жители Ворошиловского и Октябрьского районов Ростова остались без воды
В Ростове 6 декабря произошло массовое отключение холодной воды. От коммуникации были отрезаны жители Ворошиловского и Октябрьского районов.

Из-за коммунальной аварии краны пересохли в домах, которые расположены в границах: бульвар Комарова — проспект Космонавтов.
Также из-за прорыва трубы с неудобствами столкнулись люди, проживающие в границах: улица Вавилова — улица Инженерная — улица Тракторная.

— Восстановить водоснабжение планируется 6 декабря до 18:00, — сообщили в городском департаменте ЖКХ.
Фото: Ростов.Ру
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