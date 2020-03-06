Маршрут четырех поездов «Ласточка» предложили продлить до Таганрога



Маршрут четырех поездов «Ласточка» предложили продлить до Таганрога. Такая петиция опубликована на популярном портале.



В настоящее время из донской столицы отправляются четыре «Ласточки» Ростов – Новороссийск, Ростов-Главный – Протока – Новороссийск, Ростов – Краснодар – Туапсе. Еще один скоростной поезд следует из Кисловодска в Ростов. Все составы двигаются и по обратному маршруту.



Пассажиры просят сделать остановкой прибытия или отправления не Ростов, а Таганрог. Таганрожцы жалуются, что им сложно постоянно преодолевать большие расстояния из родного города до донской столицы и обратно.