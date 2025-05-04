Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области предупредили об опасной инфекции, распространяемой крысами

В Ростовской области предупредили об опасной инфекции, распространяемой крысами
В Ростовской области предупреждают о риске заражения опасным заболеванием, переносчиками которого являются грызуны. Об этом заявили в областном управлении Роспотребнадзора.

Речь идет о геморрагической лихорадке с почечным синдромом, распространяемой крысами. Эта инфекция может вызвать тяжелые последствия для здоровья. При заражении от укуса инфицированным животным у человека наблюдаются резкий скачок температуры тела (до 39–41 °С), лихорадка, озноб, сильная головная боль, тошнота и рвота.

Отсутствие своевременного лечения ГЛПС может привести к летальному исходу в 80% случаев.

Специалисты рекомендуют в таких случаях не пренебрегать мерами профилактики, стараться не посещать места, где может находиться большое скопление крыс.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.