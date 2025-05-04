В Ростовской области предупредили об опасной инфекции, распространяемой крысами

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В Ростовской области предупреждают о риске заражения опасным заболеванием, переносчиками которого являются грызуны. Об этом заявили в областном управлении Роспотребнадзора.Речь идет о геморрагической лихорадке с почечным синдромом, распространяемой крысами. Эта инфекция может вызвать тяжелые последствия для здоровья. При заражении от укуса инфицированным животным у человека наблюдаются резкий скачок температуры тела (до 39–41 °С), лихорадка, озноб, сильная головная боль, тошнота и рвота.Отсутствие своевременного лечения ГЛПС может привести к летальному исходу в 80% случаев.Специалисты рекомендуют в таких случаях не пренебрегать мерами профилактики, стараться не посещать места, где может находиться большое скопление крыс.