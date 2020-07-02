Легенда о подземелье: ростовские археологи рассказали, что скрывается под ротондой в парке 1 мая

Одна из самых распространённых городских легенд Ростова – существование в центре города подземных ходов. Таинственные тоннели будоражили воображение не только обычных горожан, но и многих исследований.Легенды эти не лишены основания. Упоминание о подземных ходах, сохранившихся со времён строительства крепости Дмитрия Донского, встречаются в работах краеведов конца 19 – начала 20 века. По одной из версий, вход в «подземелье» находится в парке им. 1 мая под живописной ротондой.Согласно одному из источников, архитектор Н.А. Дорошенко, по чьему проекту была возведена ротонда, знал тайну подземных ходов под парком. Более того, когда Дорошенко проектировал постройку, он заложил в проект высокий цокольный этаж, который включил в себя подземные помещения, оставшиеся от крепости. И ныне под ротондой расположено двухэтажное подземное строение, уходящее вглубь земли под цокольным этажом, расположенным в небольшом холме.Другие источники сообщали о подземном тоннеле, который шёл от фонтана в сторону Большой Садовой. Он пересекал улицу под углом и проходил к жилому дому. В конце XIX века на этом месте находилась гостиница «Империал» (сейчас расположена филармония). Далее ход тянулся до переулка Крепостного, откуда доходил до Богатяновского проспекта и далее до самого Богатого источника.К сожалению, увлекательный миф о ростовском подземелье, пришлось развеять археологам. Специалистам предстояло уточнить границы, расположенного в парке 1 мая памятника истории и культуры федерального значения. Парк расположен на территории бывшей Крепости Святого Дмитрия Ростовского. Для этого они исследовали помещение, расположенное под ротондой и подземный канал, расположенный поблизости. Однако подземные галереи, которые учёные рассчитывали здесь найти, не сохранились.На одном из кирпичей под ротондой сохранилось клеймо «С». Перекрытие каналов оказалось бетонным. Как установили специалисты, сооружение под ротондой имело большую площадь. Часть его помещений была заложена.Сама насыпь под ротондой была сделана из отходов производства завода, работавшего в Ростове на рубеже 19-20 века. То есть всё свидетельствует о том, что подземные сооружения под ротондой создавались гораздо позже строительства крепости. Реальная история оказалась гораздо прозаичнее распространённой городской легенды. Расстаться с ней будет непросто. На просторах интернета можно найти сотни источников, перепечатывающих теорию о том, как члены ростовского Коммерческого клуба, некогда располагавшегося на территории парка, использовали подземные ходы в своих тайных целях.