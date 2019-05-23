«Как в Екатеринбурге»: ростовчане протестуют против строительства многоэтажной парковки во дворе их дома



Жильцы домов № 4 и № 6 Грибоедовского переулка в Ростове выступают против строительства многоуровневой парковки в собственном дворе. 24 мая они вступили в бой со строителями, которые с рассветом огородили придомовую территорию забором.



Активисты дозвонились до подрядчика и до городской администрации. После гневных протестов жильцов забор на время убрали и увезли. Но люди понимают, что это ненадолго, поэтому просят у общественности помощи, чтобы отстоять свой двор.



Все началось ещё в феврале 2019 года. Неизвестные личности начали приходить во двор и делать замеры, брать пробы земли. Проживающих на Грибоедовском людей стало волновать такое подозрительное поведение, и она стали выяснять, что же за махинации здесь проводятся. Выяснилось, что некая компания «Приора» планирует возведение многоуровневой парковки. То, что территория прилегает к жилому дому, никого не волновало. Потом всё стихло.



Но около 5 часов утра 24 мая люди в ужасе увидели, что их территория огорожена сеткой. На улицу немедленно вывалилась толпа, которая начала настоящий бунт. Пошли десятки звонков в районную и городскую администрации.



Вскоре прибыла делегация людей в галстуках. Они рассказали, что строительство законно. Ведь на бумажке написано: территория не жилая, она находится в собственности властей. Однако разъярённые горожане всё-таки, видимо, припугнули сотрудников «Приоры». Она разобрали сетку и увезли её.



- Место, где мы живём, находится на склоне. Здесь очень высокий уровень грунтовых вод, - рассказывает Антонина, одна из протестующих. – Любое строительство, а особенно подземное, просто разрушит фундамент домов. – Но мы не сдадимся! Будем стоять до последнего! Устроим второй Екатеринбург!



Чтобы отвоевать свою собственность, активисты в очередной раз организовали сбор подписей. Целые сутки они ходят по соседям, чтобы те поставили свою фамилию под письмом, которое скоро опять отправится в чиновничьи кабинеты.

