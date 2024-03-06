Новым игроком ФК «СКА Ростов» стал блогер Анатолий Тарасенко

Фото: ФК СКА Ростов.

ФК «СКА Ростов-на-Дону» готовится к первой игре на любительском уровне. После перехода в Медиа-лигу из Второго дивизиона чемпионата России состав тренеров и игроков клуба продолжает меняться. «Армейцы» в социальных сетях 5 марта рассказали о новом игроке – 31-летнем блогере Анатолии Тарасенко.Футболист – воспитанник академии «Динамо». Он играл во Втором дивизионе в составе «Сахалина», «Носты», «Коломны», «Якутии», «Урала-2» и «Динамо». На счету Анатолия – около 100 матчей. Но в 2018 году он завершил карьеру и с того времени тренировал детские команды. Спортсмен также основал собственный детско-юношеский ФК в Екатеринбурге «Чемпион». Однако популярность спортсмену принес его блог «Толя – о футболе».О переходе «СКА Ростов» в любительскую лигу объявили в конце января 2024 года. Профессиональные игроки и тренеры были не в восторге от решения руководства, из-за чего состав начал обновляться. Экс-игрок и блогер Анатолий Тарасенко идеально подошел донскому клубу. Известные лица будут играть в его составе, это поможет дороже продавать ФК рекламу. А деньги клубу не помешают, потому что последние годы СКА не раз оказывался в центре скандала из-за долгов перед футболистами. Летом 2022 года сумма долга составила 8 миллионов рублей. Тогда с сотрудниками и игроками рассчитались после того, как вмешалась прокуратура.