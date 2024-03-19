Футбольный клуб «СКА Ростов» расторг контракт с Анатолием Тарасенко

Фото: ФК СКА "Ростов"

Футбольный клуб «СКА Ростов» расторг контракт с игроком Анатолием Тарасенко. Об этом официально сообщили представители клуба в своих аккаунтах в социальных сетях 18 марта.- Несколько недель назад мы приветствовали Анатолия как нового игрока «СКА Ростов». Однако, в связи с возникшей ситуацией, мы приняли решение расторгнуть наш контракт. Подобные поступки недопустимы, - отметили представители клуба.Игрока уволили с позором после скандального инцидента, в который он был вовлечен. В СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что футболист «СКА Ростов» и автор проекта "Толя - о футболе" проиграл чужие деньги на ставках. По предположениям, он собирал у родителей своих воспитанников средства на зарубежные поездки, которые впоследствии проиграл. Общая сумма ущерба составила более пяти миллионов рублей. После того, как эта история стала известна, ростовский футбольный клуб выгнал футболиста.Сам Анатолий Тарасенко пока не дает комментариев по данному поводу.Напомним, что 6 марта ростовский клуб официально объявил о приходе нового игрока. Анатолий Тарасенко является воспитанником «Динамо» и автором проекта «Толя - о футболе». До 2018 года футболист выступал за различные клубы во втором дивизионе, а затем тренировал детские команды и даже основал собственный клуб для детей и молодежи в Екатеринбурге.