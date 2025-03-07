«Экоград-Н» хочет отсудить у мэрии Азова почти полтора миллиона рублей

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ООО «Экоград-Н» подало в суд на администрацию Азова. Компания по сбору отходов направила иск 18 февраля.Организация требует от мэрии более 1,3 миллиона рублей. Предмет спора пока не разглашается. Вероятно, поводом для разбирательств стали неоплаченные услуги.Общество с объединенной ответственностью «Экоград-Н» было зарегистрировано в Новочеркасске в 2013 году. Компания занимается не только сбором мусора, но и его переработкой. В зону ответственности входят восемь муниципальных образований, в том числе Азов и Азовский район.